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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левски - АЕК
Левски - АЕК: обзор матча 01 августа 2019
Левски
01.08.2019, четверг, 19:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
АЕК
8'
И. Тричковски (П)
29'
И. Тричковски
75'
И. Тричковски
82'
И. Тричковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левски - АЕК
82'
ГОЛ! 0:4!
И. Тричковски
Пас отдал
А. Баррера
75'
ГОЛ! 0:3!
И. Тричковски
Пас отдал
Э. Эвел
Желтая карточка
М. Райнов
62'
29'
ГОЛ! 0:2!
И. Тричковски
Пас отдал
А. Янну
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Тричковски
Начало матча
Статистика матча Левски - АЕК
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
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0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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