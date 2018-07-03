Статистика по турнирам

Кубок Либертадорес 2018 Чемпионат мира 2018 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013