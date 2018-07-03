Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хуан Кинтеро
Статистика
Хуан Кинтеро - статистика
Завершил карьеру
18 января 1993 (33), Медельин
#11 | Полузащитник
176 см
Колумбия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2018
Чемпионат мира 2018
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колумбия
4
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия
1 : 1
03.07.2018
Англия
1' - 88'
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
0 : 1
28.06.2018
Колумбия
1' - 90'
74'
Чемпионат мира, 2 тур
Польша
0 : 3
24.06.2018
Колумбия
1' - 73'
70'
Чемпионат мира, 1 тур
Колумбия
1 : 2
19.06.2018
Япония
1' - 59'
39'
Главные новости
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
2
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+