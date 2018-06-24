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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Польша - Колумбия
Польша - Колумбия: обзор матча 24 июня 2018
Польша
24.06.2018, воскресенье, 21:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
0 : 3
Завершен
Колумбия
40'
Й. Мина
70'
Р. Фалькао
75'
Х. Куадрадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Колумбия
Желтая карточка
Я. Горальски
85'
Замена
К. Глик
️️️️
М. Пождан
80'
78'
Замена
К. Бакка
️️️️
Р. Фалькао
75'
ГОЛ! 0:3!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Х. Родригес
73'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Х. Кинтеро
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Б. Берешиньски
72'
70'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Х. Кинтеро
Желтая карточка
Я. Беднарек
61'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Д. Ковнацки
57'
40'
ГОЛ! 0:1!
Й. Мина
Пас отдал
Х. Родригес
32'
Замена
М. Урибе
️️️️
А. Агилар
31'
Травма
А. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Михал Пождан
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПАЗ
6
Яцек Горальски
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Абель Агилар
ОП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Польша
12
Бартош Биалковски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Славомир Пешко
ЛП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
21
Рафал Курзава
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Колумбия
22
Хосе Куадрадо
ВР
12
Камило Варгас
ВР
3
Оскар Мурильо
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
15
Матеус Урибе
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
4-3-1-2
1
Щесны
13
Рыбус
5
Беднарек
20
Пищек
2
Пождан
6
Горальски
10
Крыховяк
18
Берешиньски
10
Зелински
24
Ковнацки
9
Левандовски
4-2-2-1-1
1
Оспина
4
Ариас
13
Мина
23
Санчес
17
Мохика
5
Барриос
8
Агилар
11
Куадрадо
20
Кинтеро
10
Родригес
9
Фалькао
2
Пождан
15
Глик
15
Глик
2
Пождан
24
Ковнацки
11
Гросицки
11
Гросицки
24
Ковнацки
18
Берешиньски
14
Теодорчик
14
Теодорчик
18
Берешиньски
8
Агилар
15
Урибе
15
Урибе
8
Агилар
20
Кинтеро
16
Лерма
16
Лерма
20
Кинтеро
9
Фалькао
7
Бакка
7
Бакка
9
Фалькао
Остались в запасе
Польша
Колумбия
12
Бартош Биалковски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
21
Рафал Курзава
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
22
Хосе Куадрадо
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
12
Камило Варгас
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
3
Оскар Мурильо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Остались в запасе
12
Бартош Биалковски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
21
Рафал Курзава
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
22
Хосе Куадрадо
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
12
Камило Варгас
ВР
21
Хосе Искьердо
ЛВ
3
Оскар Мурильо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Хосе Пекерман
Статистика матча Польша - Колумбия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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