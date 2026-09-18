Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шамиль Гасанов - статистика

Муром
30 июля 1993 (33), Махачкала
#3 | Защитник
186 см | 76 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Муром
1 : 0
09.09.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Балтика-2
3 : 0
23.08.2026
Муром
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Балтика-2
3 : 0
23.08.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Муром
1 : 1
16.08.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Чертаново
1 : 2
09.08.2026
Муром
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Муром
3 : 1
02.08.2026
Космос
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
23.05.2026
Муром
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
0 : 1
10.05.2026
Муром
1' - 90'
57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Муром
2 : 1
03.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
18'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Енисей-М
0 : 1
26.04.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Муром
1 : 1
19.04.2026
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Космос
0 : 1
12.04.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Муром
0 : 3
05.04.2026
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Череповец
0 : 2
29.03.2026
Муром
Был в запасе
Главные новости
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
2
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+