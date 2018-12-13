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Адриано
Статистика
Адриано - статистика
Завершил карьеру
26 октября 1984 (42), Куритиба
#3 | Защитник
172 см | 67 кг
Бразилия | Испания
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Лига Европы 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
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Товарищеские матчи. Сборные 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Испании 2012
Товарищеские матчи 2012
Испания. Кубок 2011/2012
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Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Бешикташ
0 : 1
13.12.2018
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
29.11.2018
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
30.08.2018
Партизан
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Партизан
1 : 1
23.08.2018
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
ЛАСК
2 : 1
16.08.2018
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
6 : 0
02.08.2018
Б36 Торсхавн
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Б36 Торсхавн
0 : 2
26.07.2018
Бешикташ
1' - 90'
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