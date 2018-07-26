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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Б36 Торсхавн - Бешикташ
Б36 Торсхавн - Бешикташ: обзор матча 26 июля 2018
Б36 Торсхавн
26.07.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 6
Завершен
Бешикташ
8'
Д. Ленс
26'
Г. Генюл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Б36 Торсхавн - Бешикташ
26'
ГОЛ! 0:2!
Г. Генюл
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ленс
Пас отдал
Д. Эркин
Начало матча
Статистика матча Б36 Торсхавн - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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