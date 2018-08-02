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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Б36 Торсхавн
Бешикташ - Б36 Торсхавн: обзор матча 02 августа 2018
Бешикташ
02.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
6 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Б36 Торсхавн
31'
К. Ларин
44'
Д. Эркин
61'
К. Ларин
74'
О. Озякуп
79'
К. Ларин
90+3'
В. Лав (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Б36 Торсхавн
ГОЛ с пенальти! 6:0!
В. Лав
90'
+3
ГОЛ! 5:0!
К. Ларин
Пас отдал
Г. Торе
79'
ГОЛ! 4:0!
О. Озякуп
Пас отдал
Д. Эркин
74'
ГОЛ! 3:0!
К. Ларин
Пас отдал
Д. Эркин
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Эркин
Пас отдал
Д. Ленс
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
Пас отдал
Д. Ленс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бешикташ - Б36 Торсхавн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
Стадион:
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