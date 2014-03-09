|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|81' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2014
|70' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|11.04.2014
|73' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.03.2014
|88' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.03.2014
|82' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)