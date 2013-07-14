|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2013
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|17.08.2013
|90' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|11.08.2013
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|28.07.2013
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|20.07.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Динамо (Киев)
|14.07.2013
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Говерла (Ужгород)