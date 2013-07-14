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    Владислав Микуляк - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Владислав
    Отчество Степанович
    Фамилия Микуляк
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 августа 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2013 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Говерла (Ужгород)
    15.09.2013 Был в запасе Металлург (Донецк) 4:2 Говерла (Ужгород)
    17.08.2013 90' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Металлист (Харьков)
    11.08.2013 Был в запасе Днепр (Днепр) 1:0 Говерла (Ужгород)
    28.07.2013 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:3 Говерла (Ужгород)
    20.07.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:2 Динамо (Киев)
    14.07.2013 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Говерла (Ужгород)
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