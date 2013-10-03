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    Бенджамин Де Кеулаер - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Бенджамин
    Фамилия Де Кеулаер
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 6 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2014 1' -90' Генк (Генк) 0:2 Анжи (Махачкала)
    74'
    20.02.2014 64' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Генк (Генк)
    28.11.2013 18' -90' Генк (Генк) 3:1 Динамо (Киев)
    40' 45'
    08.11.2013 1' -90' Рапид (Вена) 2:2 Генк (Генк)
    24.10.2013 1' -90' Генк (Генк) 1:1 Рапид (Вена)
    03.10.2013 1' -64' Генк (Генк) 2:1 Тун (Тун)
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