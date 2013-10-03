Бенджамин Де Кеулаер - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Бенджамин
|Фамилия
|Де Кеулаер
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Бенджамин
|Фамилия
|Де Кеулаер
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|6
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2014
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:2
|Анжи (Махачкала)
|74'
|20.02.2014
|64' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Генк (Генк)
|28.11.2013
|18' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Динамо (Киев)
|40' 45'
|08.11.2013
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:2
|Генк (Генк)
|24.10.2013
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Рапид (Вена)
|03.10.2013
|1' -64'
|Генк (Генк)
|2:1
|Тун (Тун)