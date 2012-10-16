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    Рори Макардл - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Рори
    Фамилия Макардл
    Команда Брэдфорд Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 1' -90' Израиль 1:1 Северная Ирландия
    11.10.2013 Был в запасе Азербайджан 2:0 Северная Ирландия
    10.09.2013 Был в запасе Люксембург 3:2 Северная Ирландия
    06.09.2013 Был в запасе Северная Ирландия 2:4 Португалия
    16.10.2012 Был в запасе Португалия 1:1 Северная Ирландия
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