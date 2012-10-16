Рори Макардл - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Рори
|Фамилия
|Макардл
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Рори
|Фамилия
|Макардл
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|1' -90'
|Израиль
|1:1
|Северная Ирландия
|11.10.2013
|Был в запасе
|Азербайджан
|2:0
|Северная Ирландия
|10.09.2013
|Был в запасе
|Люксембург
|3:2
|Северная Ирландия
|06.09.2013
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|2:4
|Португалия
|16.10.2012
|Был в запасе
|Португалия
|1:1
|Северная Ирландия