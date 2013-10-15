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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Северная Ирландия
Израиль - Северная Ирландия: обзор матча 15 октября 2013
Израиль
15.10.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 1
Завершен
Северная Ирландия
43'
Э. Бен-Басат
72'
С. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Северная Ирландия
86'
Желтая карточка
К. Кэткарт
78'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Лафферти
Замена
И. Шехтер
️️️️
Л. Рафаэлов
78'
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Дэвис
Пас отдал
Д. Уорд
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
Э. Захави
71'
65'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Н. МакГинн
Замена
Д. Кейнан
️️️️
Т. Бен-Хаим
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бен-Басат
Пас отдал
Э. Мешумар
43'
24'
Замена
К. Брант
️️️️
К. Эванс
Желтая карточка
Ш. Йейни
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
5
Маор Меликсон
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
0
Эден Бен-Басат
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
0
Махаран Ради
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
0
Алекс Брюс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
4-4-2
0
Ават
21
Тиби
3
Бен-Хаим
22
Давидзаде
2
Мешумар
5
Меликсон
6
Натхо
9
Рафаэлов
13
Йейни
7
Захави
0
Бен-Басат
3-2-3-1
12
Кэрролл
0
Лафферти
13
Эванс
6
Бэйрд
20
Кэткарт
18
Макардл
14
Клинган
8
Дэвис
7
МакГинн
9
Патерсон
3
Бен-Хаим
0
Кейнан
0
Кейнан
3
Бен-Хаим
7
Захави
12
Бен-Хаим II
12
Бен-Хаим II
7
Захави
9
Рафаэлов
11
Шехтер
11
Шехтер
9
Рафаэлов
0
Лафферти
3
Фергюсон
3
Фергюсон
0
Лафферти
13
Эванс
0
Брант
0
Брант
13
Эванс
7
МакГинн
19
Уорд
19
Уорд
7
МакГинн
Остались в запасе
Израиль
Северная Ирландия
5
Орель Дгани
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
0
Махаран Ради
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
0
Алекс Брюс
ЦЗ
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
5
Орель Дгани
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Хен Эзра
ЛП
4
Нир Биттон
ОП
0
Махаран Ради
ЦП
0
Гал Альберман
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
Остались в запасе
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
0
Алекс Брюс
ЦЗ
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Израиль - Северная Ирландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Рамат-Ган
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