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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Азербайджан - Северная Ирландия
Азербайджан - Северная Ирландия: обзор матча 11 октября 2013
Азербайджан
11.10.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
2 : 0
Завершен
Северная Ирландия
58'
Р. Дадашов
90+5'
М. Шукуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Северная Ирландия
ГОЛ! 2:0!
М. Шукуров
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
Д. Эванс
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
Р. Дадашов
90'
+3
84'
Замена
У. Григг
️️️️
Д. Уорд
Замена
Ч. Озкара
️️️️
А. Абдуллаев
82'
74'
Замена
Б. МакКэй
️️️️
К. Брант
66'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Л. Ходсон
Желтая карточка
Р. Рамалданов
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Дадашов
Пас отдал
Р. Алиев
58'
55'
Желтая карточка
О. Норвуд
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
В. Надиров
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
17
Вугар Надиров
ЦФ
10
Руфат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
19
Джейми Уорд
ЦФ
9
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
20
Уфук Будак
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
22
Афран Исмаилов
ЦП
0
Али Гекдемир
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
0
Чихан Озкара
ЦФ
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Агаев
5
Аллахвердиев
3
Рамалданов
14
Садигов
0
Шукуров
2
Гараев
19
Амиргулиев
7
Абдуллаев
11
Алиев
10
Дадашов
17
Надиров
4-4-2
12
Кэрролл
4
Маколи
20
Кэткарт
22
Ходсон
5
Эванс
8
Дэвис
3
Фергюсон
0
Брант
16
Норвуд
9
Патерсон
19
Уорд
10
Дадашов
15
Гусейнов
15
Гусейнов
10
Дадашов
17
Надиров
16
Гусейнов
16
Гусейнов
17
Надиров
7
Абдуллаев
0
Озкара
0
Озкара
7
Абдуллаев
0
Брант
9
МакКэй
9
МакКэй
0
Брант
22
Ходсон
7
МакГинн
7
МакГинн
22
Ходсон
19
Уорд
9
Григг
9
Григг
19
Уорд
Остались в запасе
Азербайджан
Северная Ирландия
20
Уфук Будак
ЦЗ
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
0
Али Гекдемир
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
20
Уфук Будак
ЦЗ
12
Анар Назиров
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
22
Афран Исмаилов
ЦП
0
Али Гекдемир
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Алан Маннус
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Азербайджан - Северная Ирландия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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