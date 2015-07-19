Владимир Гоменюк - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гоменюк
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гоменюк
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сталь
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2015
|1' -72'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|28.11.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Сталь (Каменское)
|22.11.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|25'
|08.11.2015
|76' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|08.08.2015
|55' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|02.08.2015
|Был в запасе
|Сталь (Каменское)
|2:0
|Заря (Луганск)
|25.07.2015
|1' -52'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|19.07.2015
|1' -72'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Динамо (Киев)