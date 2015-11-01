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Айзат Садыков - статистика

Завершил карьеру
25 июня 1993 (33)
#6 | Защитник
176 см | 70 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ижевск
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Ижевск
2 : 0
01.11.2015
Носта
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Волга
2 : 1
27.09.2015
Ижевск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Ижевск
0 : 0
09.09.2015
Химик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Ижевск
2 : 1
03.09.2015
Челябинск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Ижевск
1 : 1
21.08.2015
Сызрань-2003
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Динамо Киров
1 : 2
16.08.2015
Ижевск
82' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Ижевск
2 : 0
10.08.2015
Волга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Лада-Тольятти
0 : 3
03.08.2015
Ижевск
71' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Ижевск
1 : 0
28.07.2015
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Носта
0 : 2
20.07.2015
Ижевск
70' - 90'
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