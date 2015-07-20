|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|03.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:1
|Челябинск (Челябинск)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|16.08.2015
|82' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|03.08.2015
|71' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|20.07.2015
|70' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)