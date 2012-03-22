Хави Мартинес - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Расинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Расинг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:4
|Осасуна (Памплона)
|22.04.2012
|78' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|90'
|09.04.2012
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:0
|Расинг (Сантандер)
|31.03.2012
|83' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|25.03.2012
|66' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|22.03.2012
|56' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Севилья (Севилья)