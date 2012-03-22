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    Хави Мартинес - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Хави
    Фамилия Мартинес
    Команда Расинг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 сентября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:4 Осасуна (Памплона)
    22.04.2012 78' -90' Расинг (Сантандер) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    90'
    09.04.2012 Был в запасе Малага (Малага) 3:0 Расинг (Сантандер)
    31.03.2012 83' -90' Расинг (Сантандер) 0:1 Гранада (Гранада)
    25.03.2012 66' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Расинг (Сантандер)
    22.03.2012 56' -90' Расинг (Сантандер) 0:3 Севилья (Севилья)
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