Даме Диоп - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Даме
|Фамилия
|Диоп
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Даме
|Фамилия
|Диоп
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -58'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.10.2022
|46' -90'
|Слован (Братислава)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|13.10.2022
|65' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|2:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|2:0
|Слован (Братислава)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)