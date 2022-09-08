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    Даме Диоп - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Даме
    Фамилия Диоп
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -58' Пюник (Ереван) 1:2 Базель (Базель)
    27.10.2022 46' -90' Слован (Братислава) 2:1 Пюник (Ереван)
    13.10.2022 65' -90' Жальгирис (Вильнюс) 2:1 Пюник (Ереван)
    06.10.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 2:0 Жальгирис (Вильнюс)
    15.09.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 2:0 Слован (Братислава)
    08.09.2022 Был в запасе Базель (Базель) 3:1 Пюник (Ереван)
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