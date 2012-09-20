Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Педро Мартин - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Педро
    Фамилия Мартин
    Команда Нумансия
    Состав Основной
    Родной город Малага
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 1992 (31 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 89' -90' Виктория (Пльзень) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    23.11.2012 87' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Хапоэль (Тель-Авив)
    08.11.2012 46' -90' Академика (Коимбра) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    25.10.2012 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Академика (Коимбра)
    20.09.2012 Был в запасе Хапоэль (Тель-Авив) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    • Читайте нас: 
    11