Педро Мартин - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1992 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Мартин
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малага
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1992 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|89' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|23.11.2012
|87' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|08.11.2012
|46' -90'
|Академика (Коимбра)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Академика (Коимбра)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)