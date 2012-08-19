|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2013
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.11.2012
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|06.10.2012
|80' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.09.2012
|58' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|31.08.2012
|88' -90'
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.08.2012
|73' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)