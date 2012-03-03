Йосип Баришич - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Баришич
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Баришич
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2012
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Александрия (Александрия)
|02.05.2012
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|20.04.2012
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:0
|Александрия (Александрия)
|08.04.2012
|90' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|01.04.2012
|70' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:2
|Арсенал (Киев)
|25.03.2012
|52' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|58'
|18.03.2012
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Металлург (Донецк)
|03.03.2012
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|0:1
|Волынь (Луцк)