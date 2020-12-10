Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Голландия. Эредивизие 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012