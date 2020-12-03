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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Динамо Загреб
Фейеноорд - Динамо Загреб: обзор матча 03 декабря 2020
Фейеноорд
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 5 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
45+5'
Б. Петкович (П)
53'
Л. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Динамо Загреб
Желтая карточка
М. Сенеси
90'
+2
88'
Замена
Д. Перич
️️️️
Л. Кастрати
88'
Замена
М. Толич
️️️️
Б. Петкович
86'
Желтая карточка
Б. Петкович
Желтая карточка
С. Бергейс
82'
72'
Замена
М. Оршич
️️️️
Л. Иванушец
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
М. Димерс
70'
65'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Л. Майер
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Майер
Пас отдал
А. Адеми
Желтая карточка
Л. Гертрейда
50'
Желтая карточка
Т. Маласья
47'
Замена
Э. Боттегин
️️️️
У. Спайич
46'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Петкович
Желтая карточка
Й. Торнстра
43'
Замена
Н. Баннис
️️️️
Б. Линссен
36'
24'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
Желтая карточка
У. Спайич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Динамо Загреб
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
25
Марио Чуже
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-1-3-2
22
Марсман
3
Маласья
25
Спайич
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
10
Димерс
6
Кекчю
23
Бергейс
7
Нарсинг
30
Линссен
4-1-2-2-1
25
Ливакович
18
Мохаррами
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
24
Гвардиол
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
10
Кастрати
17
Иванушец
9
Петкович
10
Димерс
10
Тейшейра
10
Тейшейра
10
Димерс
30
Линссен
10
Баннис
10
Баннис
30
Линссен
25
Спайич
31
Боттегин
31
Боттегин
25
Спайич
17
Иванушец
99
Оршич
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
10
Толич
10
Толич
9
Петкович
14
Майер
4
Франьич
4
Франьич
14
Майер
10
Кастрати
55
Перич
55
Перич
10
Кастрати
Остались в запасе
Фейеноорд
Динамо Загреб
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
25
Марио Чуже
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Остались в запасе
25
Марио Чуже
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Фейеноорд - Динамо Загреб
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
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