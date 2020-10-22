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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Фейеноорд
Динамо Загреб - Фейеноорд: обзор матча 22 октября 2020
Динамо Загреб
22.10.2020, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 1 тур
0 : 0
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Фейеноорд
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
84'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
81'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
М. Димерс
Желтая карточка
Б. Петкович
77'
74'
Замена
Э. Боттегин
️️️️
О. Кекчю
73'
Вторая желтая
М. Сенеси
Замена
Б. Франьич
️️️️
К. Якич
72'
61'
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Гавранович
54'
8'
Пенальти не реализован!
С. Бергейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Кристиан Конте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Ливакович
5
Лауритсен
28
Теофил-Катерин
24
Гвардиол
30
Стоянович
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
99
Оршич
10
Кастрати
19
Гавранович
3-1-4-1-1
1
Бейлов
25
Спайич
5
Сенеси
5
Хапс
21
Торнстра
6
Кекчю
10
Димерс
23
Бергейс
2
Ньивкоп
10
Тейшейра
30
Линссен
Кастрати
17
Иванушец
17
Иванушец
Кастрати
18
Якич
4
Франьич
4
Франьич
18
Якич
19
Гавранович
9
Петкович
9
Петкович
19
Гавранович
6
Кекчю
31
Боттегин
31
Боттегин
6
Кекчю
10
Димерс
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
10
Димерс
Остались в запасе
Динамо Загреб
Фейеноорд
10
Марко Толич
АП
6
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
10
Кристиан Конте
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
10
Марко Толич
АП
6
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
Остались в запасе
10
Кристиан Конте
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Динамо Загреб - Фейеноорд
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Максимир
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