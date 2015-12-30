Алекс Баррера - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Баррера
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1991 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Баррера
|Команда
|Сарагоса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|81' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.03.2016
|77' -90'
|Спортинг (Хихон)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|17.02.2016
|74' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:3
|Барселона (Барселона)
|12.02.2016
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|04.01.2016
|82' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:2
|Хетафе (Хетафе)
|30.12.2015
|79' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Спортинг (Хихон)