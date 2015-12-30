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    Алекс Баррера - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Баррера
    Команда Сарагоса
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 мая 1991 (31 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 81' -90' Спортинг (Хихон) 2:0 Вильярреал (Вильярреал)
    06.03.2016 77' -90' Спортинг (Хихон) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    17.02.2016 74' -90' Спортинг (Хихон) 1:3 Барселона (Барселона)
    12.02.2016 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    04.01.2016 82' -90' Спортинг (Хихон) 1:2 Хетафе (Хетафе)
    30.12.2015 79' -90' Эйбар (Эйбар) 2:0 Спортинг (Хихон)
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