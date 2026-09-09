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Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Ленинградец
Иван Петрович
Статистика
Иван Петрович - статистика
Ленинградец
5 октября 1978 (47)
#83 | Полузащитник
185 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сокол
1 : 1
09.09.2026
Ленинградец
55' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов-2
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Ростов-2
5 : 0
23.05.2026
Чайка-М
45' - 83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
16.05.2026
Ростов-2
54' - 90'
85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Севастополь
2 : 1
04.04.2026
Ростов-2
1' - 90'
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