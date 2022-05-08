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Милан Родич
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€ 150 тыс
Милан Родич - новости
ОФК
2 апреля 1991 (35)
#23 | Защитник
180 см | 73 кг
Сербия
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Публикации
Родич: «Если Дзюба захочет оказаться в «Црвене Звезде», сразу вышлем за ним самолет»
2022.05.08 17:45
1
Родич – о матче с ЦСКА: «Русско-сербские матчи всегда очень принципиальны»
2018.02.21 06:40
Родич: «Зенит» может встретиться с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы»
2018.02.07 23:02
5
Родич перейдет из «Крыльев Советов» в «Црвену Звезду»
2017.07.21 12:09
2
Фото
Футболисты «Крыльев Советов» приняли участие в субботнике
2017.04.22 10:07
5
Видео
«Зенит» одолел «Крылья Советов» и продолжил погоню за «Спартаком»
2016.11.20 21:34
9
После выплаты «Зениту» всех долгов «Крылья Советов» смогут регистрировать новых игроков
2016.07.25 17:33
1
«Крылья Советов» не прошли лицензирование РФС
2016.05.13 13:04
1
«Крыльям Советов» запрещено регистрировать новых игроков из-за долга перед «Зенитом»
2016.04.29 15:52
4
Родич провел первую тренировку с «Крыльями»
2015.09.07 13:14
1
Родич стал игроком «Крыльев Советов»
2015.08.31 19:05
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