Магнус Стамнестрё - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Стамнестрё
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Магнус
|Фамилия
|Стамнестрё
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)
|25.10.2012
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
|Мольде (Мольде)
|04.10.2012
|1' -46'
|Мольде (Мольде)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Мольде (Мольде)