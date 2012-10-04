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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Штутгарт
Мольде - Штутгарт: обзор матча 04 октября 2012
Мольде
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
58'
Ж. Инге Бергет
88'
Д. Чима Чукву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Штутгарт
ГОЛ! 2:0!
Д. Чима Чукву
Пас отдал
М. Мострем
88'
82'
Замена
А. Бока
️️️️
А. Рюдигер
Замена
Д. Гатт
️️️️
Э. Хуссэйн
81'
77'
Желтая карточка
М. Харник
Желтая карточка
В. Форрен
71'
68'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Т. Хайнал
67'
Замена
Какау
️️️️
И. Траоре
65'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
М. Линнес
58'
Замена
М. Мострем
️️️️
М. Стамнестрё
46'
Замена
Ж. Инге Бергет
️️️️
П. Диуф
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
3
Стинслид Бьорре
ЦЗ
18
Магне Симонсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Мольде
1
Оле Сёдерберг
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
22
Джошуа Гатт
ЛП
29
Эммануэль Экпо
ПП
9
Маттиас Мострем
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
18
Какау
ЦФ
4-3-1-2
1
Петтерсен
3
Бьорре
18
Симонсен
4
Форрен
25
Линнес
8
Хуссэйн
18
Стамнестрё
6
Хестад
23
Эйкрем
30
Диуф
27
Чукву
4-3-1-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
4
Гентнер
15
Хайнал
8
Кузманович
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
8
Хуссэйн
22
Гатт
22
Гатт
8
Хуссэйн
18
Стамнестрё
9
Мострем
9
Мострем
18
Стамнестрё
30
Диуф
14
Бергет
14
Бергет
30
Диуф
22
Рюдигер
15
Бока
15
Бока
22
Рюдигер
15
Хайнал
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
15
Хайнал
16
Траоре
18
Какау
18
Какау
16
Траоре
Остались в запасе
Мольде
Штутгарт
1
Оле Сёдерберг
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
29
Эммануэль Экпо
ПП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Андре Вайс
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
2
Кристоффер Ващауг
ПЗ
29
Эммануэль Экпо
ПП
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Мольде - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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