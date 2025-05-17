Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукас Пиазон - статистика

Завершил карьеру
20 января 1994 (32), Сан-Паулу
#14 | Полузащитник
182 см | 75 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
29
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС
0 : 3
17.05.2025
Морейренcе
1' - 61'
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 1
11.05.2025
АВС
1' - 77'
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
1' - 74'
62'
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
6 : 0
27.04.2025
АВС
46' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
4 : 1
30.03.2025
АВС
1' - 73'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
2 : 0
15.03.2025
АВС
1' - 80'
Португалия. Примейра, 25 тур
АВС
0 : 1
08.03.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
АВС
2 : 2
23.02.2025
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Риу Аве
1 : 1
16.02.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
АВС
1 : 2
08.02.2025
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
01.02.2025
АВС
54' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
АВС
1 : 0
27.01.2025
Жил Висенте
76' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Насьональ
3 : 1
19.01.2025
АВС
1' - 90'
45'
76'
Португалия. Примейра, 17 тур
Морейренcе
1 : 1
04.01.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
АВС
1 : 1
28.12.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС
1' - 89'
Португалия. Примейра, 14 тур
АВС
1 : 1
15.12.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Каза Пиа
1 : 1
08.12.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
АВС
0 : 1
01.12.2024
Брага
1' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
0 : 0
09.11.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 3
03.11.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
АВС
0 : 5
28.10.2024
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
71'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
1' - 63'
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
1' - 80'
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
2 : 1
31.08.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
АВС
1 : 0
25.08.2024
Витория Гимараеш
1' - 80'
74'
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
4 : 2
16.08.2024
АВС
1' - 80'
Португалия. Примейра, 1 тур
АВС
1 : 1
10.08.2024
Насьональ
1' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+