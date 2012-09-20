Джон Чибуике - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Чибуике
|Команда
|Газиантепспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Чибуике
|Команда
|Газиантепспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|4
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|22.11.2012
|1' -75'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|28'
|25.10.2012
|1' -77'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|46'
|04.10.2012
|79' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Байер (Леверкузен)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Русенборг (Тронхейм)