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    Джон Чибуике - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Джон
    Фамилия Чибуике
    Команда Газиантепспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 октября 1988 (34 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -90' Байер (Леверкузен) 1:0 Русенборг (Тронхейм)
    22.11.2012 1' -75' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Рапид (Вена)
    28'
    25.10.2012 1' -77' Русенборг (Тронхейм) 1:2 Металлист (Харьков)
    46'
    04.10.2012 79' -90' Русенборг (Тронхейм) 0:1 Байер (Леверкузен)
    20.09.2012 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 Русенборг (Тронхейм)
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