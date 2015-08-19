Тобиас Сана - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Сана
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 1989 (33 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Сана
|Команда
|Хэкен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июля 1989 (33 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2015
|1' -64'
|Реал (Мадрид)
|8:0
|Мальме (Мальме)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|1:0
|Шахтер (Донецк)
|30.09.2015
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|15.09.2015
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Мальме (Мальме)
|19.08.2015
|81' -90'
|Селтик (Глазго)
|3:2
|Мальме (Мальме)