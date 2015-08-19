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    Тобиас Сана - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Тобиас
    Фамилия Сана
    Команда Хэкен
    Состав Основной
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июля 1989 (33 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальме 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2015 1' -64' Реал (Мадрид) 8:0 Мальме (Мальме)
    21.10.2015 Был в запасе Мальме (Мальме) 1:0 Шахтер (Донецк)
    30.09.2015 Был в запасе Мальме (Мальме) 0:2 Реал (Мадрид)
    15.09.2015 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:0 Мальме (Мальме)
    19.08.2015 81' -90' Селтик (Глазго) 3:2 Мальме (Мальме)
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