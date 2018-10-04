Якоб Йоханссон - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Йоханссон
|Команда
|Гетеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1990 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Йоханссон
|Команда
|Гетеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июня 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2019
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Арсенал (Лондон)
|21.02.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|13.12.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Астана (Астана)
|29.11.2018
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|80'
|25.10.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Динамо (Киев)
|04.10.2018
|77' -90'
|Астана (Астана)
|2:0
|Ренн (Ренн)