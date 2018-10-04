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    Якоб Йоханссон - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Якоб
    Фамилия Йоханссон
    Команда Гетеборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1990 (32 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2019 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:1 Арсенал (Лондон)
    21.02.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:3 Ренн (Ренн)
    13.12.2018 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:0 Астана (Астана)
    29.11.2018 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:1 Ренн (Ренн)
    80'
    25.10.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Динамо (Киев)
    04.10.2018 77' -90' Астана (Астана) 2:0 Ренн (Ренн)
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