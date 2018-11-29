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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Яблонец - Ренн
Яблонец - Ренн: обзор матча 29 ноября 2018
Яблонец
29.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
55'
К. Гренье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Ренн
Желтая карточка
Я. Поважанец
83'
80'
Желтая карточка
Я. Йоханссон
65'
Желтая карточка
М. Ньянг
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Гренье
Пас отдал
И. Сарр
Желтая карточка
Э. Соболь
53'
34'
Желтая карточка
Б. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-2-2-1
30
Хрубы
23
Ганоушек
27
Лишка
2
Говорка
3
Хюбшман
3
Голеш
7
Поважанец
10
Травник
15
Долежал
4-5-1
40
Коубек
2
Зеффан
3
Да Силва
17
Мешер
14
Траоре
17
Леа Силики
27
Бурижо
21
Андре
19
Гренье
15
Йоханссон
7
Сарр
Остались в запасе
Яблонец
Ренн
1
Ян Гануш
ВР
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ВР
4
Никола Янкович
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
9
Джордан
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Яблонец - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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