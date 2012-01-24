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    Сулейман Кейта - статистика

    Полузащитник
    Имя Сулейман
    Фамилия Кейта
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мали 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2012 86' -90' Гана 0:2 Мали
    05.02.2012 Был в запасе Габон 1:1
    (4:5)п    		 Мали
    01.02.2012 Был в запасе Ботсвана 1:2 Мали
    28.01.2012 Был в запасе Гана 2:0 Мали
    24.01.2012 Был в запасе Мали 1:0 Гвинея
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