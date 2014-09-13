Джозеф-Клод Гуай - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Джозеф-Клод
|Фамилия
|Гуай
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тампа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Джозеф-Клод
|Фамилия
|Гуай
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тампа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|0:1
|Гамбург (Гамбург)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|24.09.2014
|73' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|13.09.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:1
|Фрайбург (Фрайбург)