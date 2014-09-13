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    Джозеф-Клод Гуай - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Джозеф-Клод
    Фамилия Гуай
    Команда Боруссия
    Состав Молодежный
    Родной город Тампа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2014 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 0:1 Гамбург (Гамбург)
    27.09.2014 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 Боруссия (Дортмунд)
    24.09.2014 73' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:2 Штутгарт (Штутгарт)
    20.09.2014 Был в запасе Майнц (Майнц) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    13.09.2014 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:1 Фрайбург (Фрайбург)
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