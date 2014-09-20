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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 20 сентября 2014
Майнц
20.09.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
66'
С. Оказаки
74'
М. Гинтер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Й. Хофманн
87'
Замена
Ю. Кох
️️️️
К. Мориц
83'
Желтая карточка
Й. Гайс
82'
80'
Замена
М. Маруока
️️️️
С. Бендер
78'
Желтая карточка
К. Гросскройц
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Гинтер
74'
70'
Пенальти не реализован!
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
Пас отдал
Х. Самперио
66'
65'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
С. Кагава
65'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Рамос
Замена
Х. Самперио
️️️️
С. Аллагуи
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
31
Филип Джуричич
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
31
Мицуру Маруока
ЦП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
15
Диас
16
Белл
18
Хара
18
Бросински
14
Баумгартлингер
30
Гайс
18
Мориц
7
Хофманн
9
Аллагуи
30
Оказаки
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
19
Папастатопулос
28
Гинтер
5
Бендер
37
Дурм
26
Пищек
18
Йойич
6
Гросскройц
10
Кагава
7
Обамеянг
20
Рамос
18
Мориц
22
Кох
22
Кох
18
Мориц
9
Аллагуи
29
Самперио
29
Самперио
9
Аллагуи
7
Хофманн
31
Джуричич
31
Джуричич
7
Хофманн
20
Рамос
22
Мхитарян
22
Мхитарян
20
Рамос
5
Бендер
31
Маруока
31
Маруока
5
Бендер
10
Кагава
9
Иммобиле
9
Иммобиле
10
Кагава
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
1
Стефанос Капино
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
24
Мариан Сарр
ЦЗ
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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