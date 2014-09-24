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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 24 сентября 2014
Боруссия Д
24.09.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Штутгарт
72'
П. Обамеянг
86'
Ч. Иммобиле
49'
Д. Дидави
68'
Д. Дидави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
89'
Замена
Ф. Костич
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 2:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Пищек
86'
85'
Желтая карточка
К. Гентнер
Желтая карточка
Н. Суботич
80'
79'
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
Д. Дидави
77'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Хуммельс
️️️️
С. Папастатопулос
74'
Замена
Д. Гуай
️️️️
К. Гросскройц
73'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Л. Пищек
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дидави
Пас отдал
Т. Вернер
Замена
А. Рамос
️️️️
С. Бендер
65'
64'
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
С. Папастатопулос
61'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Пас отдал
К. Гентнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
18
Милош Йойич
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЛП
21
Ориоль Ромеу
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
(К)
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
31
Мицуру Маруока
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-3-2-2
1
Вайденфеллер
19
Папастатопулос
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
18
Йойич
26
Пищек
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Иммобиле
7
Обамеянг
4-1-3-1-1
26
Ульрайх
17
Кляйн
5
Швааб
22
Рюдигер
2
Сакаи
21
Ромеу
78
Ляйтнер
4
Гентнер
11
Груэсо
10
Дидави
11
Вернер
6
Гросскройц
21
Гуай
21
Гуай
6
Гросскройц
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
5
Бендер
20
Рамос
20
Рамос
5
Бендер
10
Дидави
5
Нидермайер
5
Нидермайер
10
Дидави
4
Гентнер
18
Костич
18
Костич
4
Гентнер
11
Вернер
11
Ибишевич
11
Ибишевич
11
Вернер
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
31
Мицуру Маруока
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
31
Мицуру Маруока
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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