Мохаммед Эльмунир - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Эльмунир
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 675
тыс
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Эльмунир
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|64' -90'
|Рапид (Вена)
|2:1
|Динамо (Минск)
|64'
|26.11.2015
|66' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|05.11.2015
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|32'
|22.10.2015
|66' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Динамо (Минск)
|01.10.2015
|66' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Рапид (Вена)