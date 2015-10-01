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    Мохаммед Эльмунир - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Мохаммед
    Фамилия Эльмунир
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 675
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 5 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 64' -90' Рапид (Вена) 2:1 Динамо (Минск)
    64'
    26.11.2015 66' -90' Динамо (Минск) 1:0 Виктория (Пльзень)
    05.11.2015 1' -90' Динамо (Минск) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    32'
    22.10.2015 66' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:0 Динамо (Минск)
    01.10.2015 66' -90' Динамо (Минск) 0:1 Рапид (Вена)
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