Тиагу Илори - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Тиагу
|Фамилия
|Илори
|Команда
|Пасуш де Феррейра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Тиагу
|Фамилия
|Илори
|Команда
|Пасуш де Феррейра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|1' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|4:1
|Спортинг (Лиссабон)
|20.02.2020
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|12.12.2019
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:0
|Спортинг (Лиссабон)
|28.11.2019
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|4:0
|ПСВ (Эйндховен)
|84'
|07.11.2019
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:2
|Спортинг (Лиссабон)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|19.09.2019
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:2
|Спортинг (Лиссабон)