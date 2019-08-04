Введите ваш ник на сайте
Пара - трансферы

Завершил карьеру
14 февраля 1986 (39)
#15 | Защитник
172 см | 71 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.08.19 / 11.04.22
Фламенго
Сантос
Свободный агент
01.01.16 / 04.08.19
Гремио
Фламенго
Свободный агент
05.01.15 / 31.12.15
Гремио
Фламенго
Аренда
01.01.13 / 01.01.16
Сантос
Гремио
300 тыс €
06.02.12 / 31.12.12
Сантос
Гремио
Аренда
