Пара - трансферы
Завершил карьеру
14 февраля 1986 (39)
#15 | Защитник
172 см | 71 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.08.19 / 11.04.22
Фламенго
Сантос
Свободный агент
01.01.16 / 04.08.19
Гремио
Фламенго
Свободный агент
05.01.15 / 31.12.15
Гремио
Фламенго
Аренда
01.01.13 / 01.01.16
Сантос
Гремио
300 тыс €
06.02.12 / 31.12.12
Сантос
Гремио
Аренда
Главные новости
Реакция Галактионова на резкие слова Дзюбы
12:30
Детали трансфера Сауся в «Спартак»
12:13
1
Реакция Галактионова на уход Баринова
11:29
Дзюба – о своем уровне в РПЛ: «Мало кто со мной сравнится»
10:54
11
Мостовой – о том, почему его не зовут экспертом на ТВ: «Наверное, что-то не так сказал про «Зенит»
10:22
10
«Зенит» и «Црвена Звезда» почти договорились по переходу Эраковича
10:10
2
Фото
Вратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
09:48
2
Мостовой назвал странный трансфер «Спартака»
09:18
4
Талалаев оставил на просмотре в «Балтике» двух игроков – из «Спартака» и Первой лиги
08:38
1
Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи»
08:00
2
Все новости
