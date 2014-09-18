Артем Радченко - статистика
#46 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Радченко
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 1995 (28 лет)
|Рост
|167
|Вес
|58
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Радченко
|Команда
|Говерла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 1995 (28 лет)
|Рост
|167
|Вес
|58
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -88'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:1
|Металлист (Харьков)
|06.11.2014
|1' -62'
|Легия (Варшава)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|22.10.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Легия (Варшава)
|02.10.2014
|61' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|18.09.2014
|80' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)