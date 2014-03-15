Лиам О'Нил - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Лиам
|Фамилия
|О'Нил
|Команда
|Честерфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Лиам
|Фамилия
|О'Нил
|Команда
|Честерфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|83' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|07.05.2014
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|05.04.2014
|83' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:3
|Кардифф (Кардифф)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.03.2014
|89' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)