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Норвич Сити - Вест Бромвич
Норвич Сити - Вест Бромвич: обзор матча 05 апреля 2014
Норвич Сити
05.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
16'
М. Амалфитано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вест Бромвич
83'
Замена
Л. О'Нил
️️️️
З. Гера
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Ольссон
81'
77'
Замена
З. Гера
️️️️
Г. Дорранс
71'
Замена
С. Бераино
️️️️
М. Выдра
Замена
Л. Беккио
️️️️
Й. Элмандер
70'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
В. Хулахан
64'
Желтая карточка
А. Теттей
44'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Амалфитано
Пас отдал
Ю. Мулумбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
23
Тьеви
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-4-2
26
Радди
16
Мартин
4
Бассонг
13
Ольссон
2
Йобо
6
Теттей
16
Хаусон
14
Хулахан
23
Снодграсс
88
Хупер
11
Элмандер
4-5-1
12
Фостер
18
Рид
13
Ольссон
24
Риджуэлл
36
Маколи
29
Сессеньон
31
Амалфитано
18
Дорранс
21
Мулумбу
7
Моррисон
11
Выдра
14
Хулахан
27
Редмонд
27
Редмонд
14
Хулахан
13
Ольссон
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
13
Ольссон
11
Элмандер
32
Беккио
32
Беккио
11
Элмандер
Гера
20
О'Нил
20
О'Нил
Гера
18
Дорранс
20
Гера
20
Гера
18
Дорранс
11
Выдра
38
Бераино
38
Бераино
11
Выдра
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Бромвич
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Норвич Сити - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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