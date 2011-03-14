|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|6
|-9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2011
|1' -81'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|80'
|16.04.2011
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|10.04.2011
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|02.04.2011
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.03.2011
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.03.2011
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Спартак (Москва)
|56'