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    Конор МакЛафлин - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Конор
    Фамилия МакЛафлин
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Белфаст
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июля 1991 (31 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Миллуолл 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    30.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    27.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.04.2019 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    19.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    13.04.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    10.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.04.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    30.03.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    22.12.2018 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    15.12.2018 Был в запасе Престон (Престон) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    08.12.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.12.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Миллуолл (Лондон)
    28.11.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    24.11.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    10.11.2018 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 4:3 Миллуолл (Лондон)
    90'
    27.10.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    03.10.2018 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Миллуолл (Лондон)
    22.09.2018 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    19.09.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    15.09.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Лидс (Лидс)
    01.09.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Суонси (Суонси)
    26.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    89'
    22.08.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    18.08.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    11.08.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Миллуолл (Лондон)
    04.08.2018 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
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