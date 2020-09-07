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Расписание матчей
Лига наций
Северная Ирландия - Норвегия
Северная Ирландия - Норвегия: обзор матча 07 сентября 2020
Северная Ирландия
07.09.2020, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
1 : 5
Завершен
Норвегия
6'
П. МакНэйр
2'
М. Эльюнусси
7'
Э. Холанд
19'
А. Серлот
47'
А. Серлот
58'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Норвегия
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мелинг
79'
Замена
Й. Свенссон
️️️️
О. Эльабделлауи
77'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Х. Алеесами
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Вашингтон
77'
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Сэйвилл
71'
71'
Замена
Д. Кинг
️️️️
С. Йохансен
Желтая карточка
К. Кэткарт
69'
58'
ГОЛ! 1:5!
Э. Холанд
Пас отдал
О. Эльабделлауи
47'
ГОЛ! 1:4!
А. Серлот
Пас отдал
Э. Холанд
Замена
Л. Бойс
️️️️
Д. Баллард
46'
Желтая карточка
Д. Баллард
36'
19'
ГОЛ! 1:3!
А. Серлот
Пас отдал
Х. Алеесами
7'
ГОЛ! 1:2!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Серлот
ГОЛ! 1:1!
П. МакНэйр
Пас отдал
К. Вашингтон
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Майкл Смит
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Адам Томпсон
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Стивен Дэвис
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
19
Джоэл Купер
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Норвегия
13
Сондре Россбах
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
10
Ивер Фоссум
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-2-3-1
23
Пикок-Фаррел
20
Кэткарт
17
МакНэйр
22
Томпсон
4
Баллард
14
Даллас
8
Дэвис
3
Фергюсон
6
Сэйвилл
11
Вашингтон
4-1-2-1-2
1
Ярстейн
14
Эльабделлауи
3
Айер
19
Ховланд
16
Алеесами
21
Норманн
19
Хенриксен
8
Йохансен
11
Эльюнусси
7
Серлот
9
Холанд
11
Вашингтон
9
Ловери
9
Ловери
11
Вашингтон
6
Сэйвилл
13
Эванс
13
Эванс
6
Сэйвилл
4
Баллард
9
Бойс
9
Бойс
4
Баллард
16
Алеесами
17
Мелинг
17
Мелинг
16
Алеесами
14
Эльабделлауи
16
Свенссон
16
Свенссон
14
Эльабделлауи
8
Йохансен
7
Кинг
7
Кинг
8
Йохансен
Остались в запасе
Северная Ирландия
Норвегия
19
Джоэл Купер
ЦФ
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
6
Патрик Берг
ОП
13
Сондре Россбах
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
10
Ивер Фоссум
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
19
Джоэл Купер
ЦФ
1
Майкл МакГоверн
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
6
Патрик Берг
ОП
13
Сондре Россбах
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
10
Ивер Фоссум
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Северная Ирландия - Норвегия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Виндзор Парк
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