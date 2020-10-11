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Расписание матчей
Лига наций
Северная Ирландия - Австрия
Северная Ирландия - Австрия: обзор матча 11 октября 2020
Северная Ирландия
11.10.2020, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа B1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Австрия
42'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Австрия
90'
+2
Желтая карточка
А. Грбич
Желтая карточка
Д. Томпсон
86'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
П. МакНэйр
83'
Замена
Л. Бойс
️️️️
Г. Уит
83'
80'
Замена
А. Грбич
️️️️
М. Грегоритч
Желтая карточка
К. МакЛафлин
79'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
С. Даллас
73'
73'
Замена
К. Триммель
️️️️
Р. Ранфтль
Замена
К. Эванс
️️️️
С. Дэвис
73'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
К. Лафферти
61'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Хинтереггер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Джамаль Льюис
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Австрия
12
Павао Перван
ВР
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
6
Джордан Томпсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Австрия
23
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
17
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
7
Адриан Грбич
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
3-2-4-1
1
МакГоверн
20
Кэткарт
2
МакЛафлин
17
МакНэйр
5
Эванс
14
Даллас
15
Джонс
8
Дэвис
18
Уит
3
Льюис
10
Лафферти
4-1-3-1-1
12
Перван
19
Ляйнер
3
Драгович
8
Алаба
4
Хинтереггер
14
Баумгартлингер
6
Илсанкер
4
Шлагер
8
Ранфтль
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
8
Дэвис
13
Эванс
13
Эванс
8
Дэвис
14
Даллас
6
Томпсон
6
Томпсон
14
Даллас
10
Лафферти
11
Вашингтон
11
Вашингтон
10
Лафферти
17
МакНэйр
21
Магеннис
21
Магеннис
17
МакНэйр
18
Уит
9
Бойс
9
Бойс
18
Уит
11
Грегоритч
7
Грбич
7
Грбич
11
Грегоритч
8
Ранфтль
16
Триммель
16
Триммель
8
Ранфтль
Остались в запасе
Северная Ирландия
Австрия
18
Майкл Смит
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
26
Алессандро Шепф
ЦП
23
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
17
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
18
Майкл Смит
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
23
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
17
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Северная Ирландия - Австрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
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