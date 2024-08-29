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Броммапойкарна
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Статистика
€ 100 тыс
Эвен Ховланд - статистика
Броммапойкарна
14 февраля 1989 (37)
#3 | Защитник
190 см
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Copa del Sol 2012
Товарищеские матчи 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэкен
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Хайденхайм
3 : 2
29.08.2024
Хэкен
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
1 : 2
22.08.2024
Хайденхайм
46' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Пайде
1 : 1
13.08.2024
Хэкен
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Хэкен
6 : 1
07.08.2024
Пайде
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Хэкен
5 : 1
31.07.2024
Дюделанж
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
0 : 6
25.07.2024
Хэкен
1' - 90'
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