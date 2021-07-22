Эвен Ховланд - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Эвен
|Фамилия
|Ховланд
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Эвен
|Фамилия
|Ховланд
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|19.08.2021
|1' -89'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)
|10.08.2021
|1' -89'
|Домжале (Домжале)
|1:2
|Русенборг (Тронхейм)
|05.08.2021
|1' -89'
|Русенборг (Тронхейм)
|6:1
|Домжале (Домжале)
|29.07.2021
|1' -89'
|Русенборг (Тронхейм)
|4:1
|Хафнарфьордур (Хафнарфьордур)
|22.07.2021
|1' -89'
|Хафнарфьордур (Хафнарфьордур)
|0:2
|Русенборг (Тронхейм)