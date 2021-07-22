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    Эвен Ховланд - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Эвен
    Фамилия Ховланд
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 1989 (34 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
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