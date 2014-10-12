Никлас Кибер - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Кибер
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Кибер
|Команда
|Эшен-Маурен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|1' -62'
|Австрия
|3:0
|Лихтенштейн
|09.10.2015
|83' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Швеция
|08.09.2015
|1' -76'
|Лихтенштейн
|0:7
|Россия
|58'
|05.09.2015
|76' -90'
|Черногория
|2:0
|Лихтенштейн
|15.11.2014
|90' -90'
|Молдавия
|0:1
|Лихтенштейн
|12.10.2014
|Был в запасе
|Швеция
|2:0
|Лихтенштейн