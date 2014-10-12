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    Никлас Кибер - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Никлас
    Фамилия Кибер
    Команда Эшен-Маурен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 марта 1993 (30 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 1' -62' Австрия 3:0 Лихтенштейн
    09.10.2015 83' -90' Лихтенштейн 0:2 Швеция
    08.09.2015 1' -76' Лихтенштейн 0:7 Россия
    58'
    05.09.2015 76' -90' Черногория 2:0 Лихтенштейн
    15.11.2014 90' -90' Молдавия 0:1 Лихтенштейн
    12.10.2014 Был в запасе Швеция 2:0 Лихтенштейн
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