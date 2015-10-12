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Евро-2024
Австрия - Лихтенштейн
Австрия - Лихтенштейн: обзор матча 12 октября 2015
Австрия
12.10.2015, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 10 тур
3 : 0
Завершен
Лихтенштейн
12'
М. Арнаутович
54'
М. Янко
57'
М. Янко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Лихтенштейн
90'
+2
Желтая карточка
М. Польверино
90'
Замена
С. Кене
️️️️
М. Фрик
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Ю. Баумгартлингер
71'
Желтая карточка
Р. Окотие
69'
Замена
М. Забитцер
️️️️
М. Янко
64'
Замена
Р. Окотие
️️️️
Д. Алаба
64'
62'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Н. Кибер
57'
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
ГОЛ! 3:0!
М. Янко
Пас отдал
Д. Алаба
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Янко
Пас отдал
М. Харник
54'
46'
Замена
Д. Брендле
️️️️
И. Эри
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
21
Никлас Кибер
ПП
10
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Рене Паурич
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Штефан Шваб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
17
Робин Губзер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
3-3-1-3
1
Альмер
17
Кляйн
3
Драгович
8
Алаба
5
Фукс
14
Баумгартлингер
15
Предль
10
Юнузович
7
Арнаутович
11
Харник
21
Янко
2-5-2-1
0
Йеле
4
Кауфманн
0
Эри
21
Кибер
13
Бюхель
10
Визер
16
Рехштайнер
11
Бургмайер
10
Бюхель
23
Польверино
10
Фрик
14
Баумгартлингер
6
Илсанкер
6
Илсанкер
14
Баумгартлингер
21
Янко
9
Забитцер
9
Забитцер
21
Янко
8
Алаба
9
Окотие
9
Окотие
8
Алаба
10
Фрик
9
Кене
9
Кене
10
Фрик
0
Эри
2
Брендле
2
Брендле
0
Эри
21
Кибер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
21
Кибер
Остались в запасе
Австрия
Лихтенштейн
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Штефан Шваб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
17
Робин Губзер
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
4
Михаэль Мадль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Штефан Шваб
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
3
Матиас Зеле
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
17
Робин Губзер
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Австрия - Лихтенштейн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
Спорт 1 (в повторе, 01:30)
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